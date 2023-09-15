Ученые КФУ выяснили причину снижения эффективности антибиотиков при лечении рака молочной железы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ) исследовали роль гипоксии (низкое содержание кислорода) в биологии стволовых клеток опухоли молочной железы, сообщает пресс-служба вуза.



Полученные результаты представлены в журнале International journal of molecular sciences.

Руководитель НИЛ «Трансляционная онкология» ИФМиБ Регина Мифтахова считает, что повысить эффективность лечения от рака молочной железы можно за счет персонификации лекарственной терапии:

— Стволовые опухолевые клетки — это крайне редкая популяция клеток в опухолевой массе, но именно с субпопуляцией этих клеток связывают развитие лекарственной устойчивости и метастатического процесса, которые приводят к рецидивам заболевания и гибели пациентов, — отметила она.

По ее словам, применяемые сейчас при лечении химиотерапевтические соединения убивают активно делящиеся клетки опухоли, при этом практически не влияя на стволовые опухолевые клетки. Антибиотики могут дополнять эффект химиотерапевтических соединений, прицельно воздействуя на стволовые клетки. Это может привести к снижению риска метастазирования и рецидива заболевания.

Благодаря уникальной гипоксийной станции, которая была изготовлена специально для исследований, ученые смогли смоделировать опухоль в молочной железе. Ранее воссоздать гипоксию внутри опухоли in vitro было сложно, и это затрудняло изучение ее влияния на взаимодействие препаратов и опухолевых клеток, отметил первый автор статьи — научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» ИФМиБ Алмаз Ахунзянов.

Выяснилось, что условия гипоксии могут ослабить подавляющее действие антибиотиков на субпопуляцию стволовых опухолевых клеток на модели рака молочной железы. При этом спектр изменений зависел от типа используемого препарата. Например, антибиотики доксициклин и эритромицин сохраняли способность к ингибированию деления стволовых опухолевых клеток, но не вызывали гибели присутствующих в культуре обычных опухолевых клеток. При этом азитромицин, другой широко применяемый антибиотик, не влиял на деление стволовых опухолевых клеток. А некоторые из препаратов, включая хлорамфеникол, вызывали увеличение уровня экспрессии маркера терапевтической резистентности.

— Это открытие позволяет по-новому взглянуть на то, как условия роста опухоли (в частности гипоксия) могут влиять на эффективность лекарственных препаратов, в данном случае — антибиотиков. Антибиотики могут быть полезными в лечении онкологических заболеваний, но мы должны учитывать стадию заболевания, динамику роста опухоли и уникальные характеристики микроокружения, в которых находятся опухолевые клетки, — отметил Алмаз Ахунзянов.

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Маргарита Головатенко