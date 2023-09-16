Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

В субботу, 16 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +22—24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.



В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер. Его порывы могут усиливаться до 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. В эти выходные теплая погода сохранится.



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Татьяна Демина