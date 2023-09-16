Новости общества

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

06:30, 16.09.2023
Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 16 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +22—24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.

В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер. Его порывы могут усиливаться до 4—9 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. В эти выходные теплая погода сохранится.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также