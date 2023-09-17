В проект казанской снегоплавильной установки №2 внесут изменения

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» направит более 2,6 млн рублей на корректировку проектной документации для строительства снегоплавильной установки №2. Объект должен будет появиться на улице Портовой в Вахитовском районе города.

Возведение всего комплекса сооружений подразумевает под собой не только установку производительностью 2,4 тысячи кубических метров в сутки, но и два контрольно-пропускных пункта, диспетчерскую учетчика, а также модуль с бытовыми и складскими помещениями.

Исполнителю предстоит до 30 ноября текущего года провести инженерно-экологические, геологические и гидрометеорологические изысканий на территории будущего объекта. Все это необходимо для того, чтобы уточнить сумму затрат на его постройку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, еще в апреле стало известно, что в Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Заказчиком работ выступало ГКУ «Главинвестстрой», а их стоимость оценивалась в 498,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, данные объекты должны были быть возведены на улицах Портовой, Несмелова, Тэцевской.

Годом ранее мэрия города также сообщала о том, что в столице Татарстана создадут дополнительные камеры для утилизации снега. По их данным, каждый зимний день на снегоплавильных пунктах города ликвидируют порядка 9 тысяч тонн снега, однако этого недостаточно.

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Максим Кокунин