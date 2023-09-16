Более трети жителей России покупают новые смартфоны раз в 2 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более трети россиян (36%) покупают новые гаджеты раз в 2—2,5 года. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследование сервиса CDEK recommerce.

Меняют телефоны раз в 2—2,5 года более трети россиян (36%), раз в 3—5 лет — 32%. Реже, чем раз в 5 лет, смартфоном обзаводятся 5% граждан, а более, чем раз в год — 4%. Еще 17% россиян покупают гаджеты каждые год-полтора.

realnoevremya.ru (архив)

Рассматривают модели стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей 35% респондентов. Почти столько же (34%) располагают суммой от 20 до 50 тысяч рублей. Готовы потратить менее 20 тысяч 13% опрошенных, а более 100 тысяч рублей — 14%.

Желание обзавестись моделью гаджета с улучшенным функционалом становится причиной покупки нового смартфона почти для половины россиян (46%), 29% граждан обновляют устройство, потому что старое начинает тормозить, 23% хотят, чтобы у телефона был более качественный аккумулятор, 20% опрошенных привлекает усовершенствованная камера, 16% — лучшая производительность, 15% — большой объем памяти, а 12% — возможность использовать новые функции.

Напомним, эксперты предупреждают, что неисправность аккумулятора может стать причиной возгорания устройства, и советуют менять аккумулятор раз в три, лучше — раз в два года. Кроме того, важно беречь устройство от влаги и прямых солнечных лучей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина