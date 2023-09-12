Эксперты рекомендуют менять аккумулятор смартфона раз в 3 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неисправность аккумулятора может стать причиной возгорания устройства, поэтому эксперты советуют менять аккумулятор раз в три, лучше — раз в два года. Кроме того, важно беречь устройство от влаги и прямых солнечных лучей.

К короткому замыканию также может привести игра на смартфоне, который находится на зарядке.

realnoevremya.ru (архив)

«Если при этом смартфон подключен к зарядному устройству, то мы имеем три процесса, генерирующих тепло: высоконагруженный процессор, тепло, выделяемое аккумулятором для питания процессора, тепло, выделяемое аккумулятором и системой питания при заряде аккумулятора. Это может привести к короткому замыканию внутри аккумулятора и, как следствие, его возгоранию. Риск возгорания выше, если аккумуляторы не самого высокого качества, которые ставят в дешёвые смартфоны», — цитирует RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова.

Также причинами возгорания может стать использование некачественных зарядных устройств.

Напомним, ранее эксперты назвали правила использования гаджетов в жаркую погоду. Крайне негативно на технику, в том числе и на смартфоны, влияют высокие температуры, поэтому в первую очередь нельзя оставлять телефон на солнце, особенно в закрытой машине. Во-вторых, нужно закрывать ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, и отключать модуль Wi-Fi. Также не стоит загружать на жаре большие файлы. От большого количества операций устройство нагревается.

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Галия Гарифуллина