В Кремле высказались о темпах расследования гибели Евгения Пригожина

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t.me/mk_ru (архив)

В Кремле не считают, что расследование уголовного дела о крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи Куженкино, упал частный самолет Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».

В конце августа Дмитрий Песков говорил, что по делу о крушении самолета рассматриваются разные версии. Он подчеркнул, что делом занимается Следственный комитет России, и отверг возможность международного расследования инцидента.

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Айрат Назипов