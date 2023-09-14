В Зеленодольском районе Татарстана избрали трех глав сельских поселений

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана избрали глав сельских поселений — сессии депутатов прошли в Васильево, Осиново и Больших Ключах, сообщилии в пресс-службе района.



В поселке Васильево главой избрали Вячеслава Матвеева, в Осиново — Юрия Харинкина. Главой Больших Ключей стала Ирина Шарифзянова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя Большеключинского исполкома.

— Территории непростые, здесь есть над чем работать. Мы взяли курс на развитие. Руководители имеют достойный опыт, большое желание работать и созидать. Депутаты единогласно поддержали кандидатуры, — прокомментировал назначения Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Были назначены исполняющие обязанности руководителей исполкомов Осиново и Васильево. В Осиново и. о. руководителя исполкома назначен Марат Мирзаханов, с 2018 года занимавший должность заместителя директора Хозяйственного управления при Кабмине Татарстана. На аналогичную должность в Васильево назначили Анастасию Григорьеву. Ее стаж в муниципальной службе составляет 20 лет.

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Маргарита Головатенко