В Минфине не увидели предпосылок к массовой конфискации российских активов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что не видит предпосылок для массовой конфискации активов России. Также он не ожидает дальнейшего ужесточения антироссийских санкций по жесткому сценарию.

— Объем активов, иностранных, который есть в России, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится. Я не хочу, чтобы это звучало как гарантия, я просто свои рассуждения озвучил, — приводит его слова ТАСС.

Тимофеев напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия на мировом рынке. Кроме того, страна поставляет газ, нефть, металлы, уран и удобрения.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— В этом смысле западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело — заявлять, другое дело — делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много, — констатировал представитель министерства.

В июле первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявлял об отсутствии желания контрагентов из недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами. Он пояснил, что объем активов на счетах типа «С» является значимым и продолжает прирастать, в том числе за счет купонных и дивидендных выплат.

В середине июня Чистюхин говорил, что ЦБ прорабатывает варианты, которые позволят инвесторам избавиться от замороженных из-за санкций активов. Один из вариантов предполагает выкуп заблокированных активов с премией за счет средств иностранцев на счетах типа «С».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов