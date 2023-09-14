Минниханов: «Важнейшей задачей является запуск олефинового комплекса ЭП-600 со всеми его производными»

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Компания СИБУР продолжает на территории республики реализацию крупных инвестиционных проектов, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ.



— Важнейшей задачей является запуск олефинового комплекса ЭП-600 со всеми его производными. Мы благодарны руководству компании СИБУР за принятые решения о создании в Казани центра научно-исследовательских о опытно-конструкторских работ, что позволит усилить позиции наших предприятий на рынке и дать новый импульс дальнейшему развитию химии и нефтехимии Татарстана. Особо отмечу подход СИБУРа по внедрению современных стандартов условий труда. На эти цели направлено более 1 миллиарда рублей, в том числе отремонтированы и оснащены новым оборудованием бытовые помещения, медицинские пункты и столовые. Организовано качественное питание для персонала, обновлен автобусный парк. Также СИБУР активно участвует в реконструкции социальных объектов в Нижнекамске, — отметил Минниханов.

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