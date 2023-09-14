Казанским учителям заплатят за победы их учеников на олимпиадах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Казани утвердили порядок предоставления выплаты учителям, подготовившим победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиад школьников в 2023 году. Постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Учителя и педагоги дополнительного образования, чьи ученики стали победителями на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников или заняли призовые места, получат по 25 тысяч рублей.

По 15 тысяч рублей выплатят педагогам, которые подготовили победителей и призеров Республиканской олимпиады для учащихся 7—11-х классов и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Учителям, подготовившим победителей и призеров Республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, дадут по 5 тысяч рублей.

Списки учителей и педагогов дополнительного образования, которые получат выплаты, должен утвердить начальник Управления образования исполкома Казани.

О планах казанских властей заплатить учителям «Реальное время» писало еще в конце июля. Тогда сообщалось, что на эти цели исполком готов был выделить чуть больше 9 млн рублей.

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Айрат Назипов