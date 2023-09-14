В КФУ объяснили природу северного сияния в Татарстане

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Физика с Юрием Ткачёвым/YouTube.com

Профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ Юрий Нефедьев объяснил природу северного сияния, замеченного в Агрызском районе Татарстана. По его мнению, это явление можно объяснить солнечными вспышками.

— Это один из видов активности Солнца: магнитные линии выходят из одного пятна на Солнца и входят в другое пятно. Соответственно, возникает магнитное давление под этими силовыми линиями, и солнечное вещество взрывается. В результате появляются магнитные бури, образуются космические лучи, заряженные частицы, которые также называются солнечным ветром, — передает его слова пресс-служба вуза.

Он добавил, что затем эти частицы разлетаются в разные стороны, и, в зависимости от положения пятен на Солнце, на Земле появляется большее или меньшее количество заряженных частиц. При этом, когда частицы достигают Земли, они влетают в северном и южном полюсах в атмосферу и ионизируют ее, считает он.

скриншот realnoevremya.ru из видео Физика с Юрием Ткачёвым/YouTube.com

По словам профессора, если магнитное поле ослабевает или частицы имеют достаточно мощную энергию, они могут пробить силовые линии магнитного поля Земли. Тогда сияния, подобные южному и северному, наблюдаются на наших широтах, в том числе в Татарстане.

— Чем меньше таких сияний, тем более спокойная обстановка. Сияния, тем более так часто повторяющиеся, говорят о происходящих аномалиях, — подытожил ученый.

В январе Юрий Нефедьев рассказал о последствиях взрыва массивной звезды, находящейся рядом с Солнцем. Ученый объяснил, что в случае такого развития событий гамма-всплеск, двигаясь со скоростью света, достиг бы Земли и все живое на ней погибло бы в течение двух минут.

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Айрат Назипов