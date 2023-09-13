Российско-китайский экономический форум-2024 в Казани перенесут на ноябрь

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Второй российско-китайский экономический форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проведут в ноябре 2024 года, заявила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина на брифинге в Казани.



— Я думаю, что мы хорошо по датам разойдемся с Восточным экономическим форумом и с саммитом БРИКС, который в Казани пройдет в октябре, — приводит ее слова «Интерфакс».

Впервые российско-китайский экономический форум в Казани прошел в сентябре этого года. Его посетили 7 тысяч человек из 25 стран и 58 представителей российских регионов, а еще порядка 1 тысячи делегатов из 19 провинций КНР.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия — Татарстан — Китай, а все вместе — первый Международный форум «РОСТКИ»: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество. О том, чем удивляли друг-друга стороны диалога, в чем нашли взаимный интерес и где готовы развивать сотрудничество — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

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Маргарита Головатенко