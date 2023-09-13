Инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%, тогда как неделей ранее она наблюдалась на уровне 0,11%, согласно данным Росстата.



Потребительские цены выросли на 0,19% с начала сентября и на 3,9% с начала года. В годовом выражении инфляция в России составила 5,46%.

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1%. Рост за месяц составил 0,4 процентного пункта. В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила падать. В августе она составила 13,5%, тогда как в июле — 13,8%.

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Маргарита Головатенко