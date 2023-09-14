КАМАЗ ждет рекордного объема рынка тяжелых грузовиков в России в 2023 году

КАМАЗ ожидает, что в этом году объем рынка тяжелых грузовиков в России составит рекордные 140 тысяч единиц, сообщает «Автостат».

В России за прошлый год было произведено 84,2 тысячи грузовиков (-15,6% к 2021 году). Соответственно, согласно прогнозам, рынок может вырасти в 1,7 раза.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Строятся дороги, жилье, много инфраструктурных проектов, что привело к тому, что потребность в коммерческом транспорте резко выросла. Когда мы занимались производством самосвалов и наши мощности позволяли делать чуть больше 1 тыс. самосвалов в месяц, мы не собирались наращивать, потому что рынок всегда колебался вокруг 15—16 тысяч самосвалов в год. Сегодня он превышает 30 тысяч, — рассказал глава КАМАЗа Сергей Когогин.

Также он отметил, что компания загружена госзаказами, в связи с чем план по производству флагманских тягачей флагманского модельного ряда К5 составит не 9 тысяч, а 6—7 тысяч единиц. По этой же причине доля КАМАЗа на рынке тяжелых грузовиков сократилась до 25%.

Напомним, КАМАЗ планирует удвоить выручку к 2030 году. Продажи тяжелых грузовиков по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц.

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Галия Гарифуллина