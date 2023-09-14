В Сети вышел трейлер фильма «Бременские музыканты»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На YouTube вышел трейлер фильма-приключения «Бременские музыканты». Его опубликовал дистрибьютор «Централ Партнершип».

В центре сюжета — Трубадур и его друзья-музыканты Пес, Кошка, Осел и Петух. Они объединяют силы в попытке рассмешить дочь Короля.

— Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! — цитирует создателей фильма «Газета.ru».

В главных ролях снялись Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Тихон Жизневский. Режиссером фильма является Алексей Нужный.

Премьера ожидается 1 сентября.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина