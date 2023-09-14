На строящейся авторазвязке в Нижнекамском районе проведут канализацию за 27 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», строительство дождевой канализации у транспортной развязки на 89-м километре автодороги «Чистополь — Нижнекамск» обойдется в 27,8 млн рублей. Заказчиком работ выступает АО «Татавтодор».

Согласно проектной документации, работы начнутся в течение месяца после передачи площадки подрядчику, то есть не раньше 24 апреля следующего года.

Исполнитель должен будет провести комплекс земляных работ с устройством оснований под трубопроводы, уложить специальные футляры и конструкции, а затем провести сами сети.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера сообщалось, что из бюджета Елабуги будет выделено 4,6 млн рублей на содержание городских объектов дорожно-мостового хозяйства. Исполнитель должен будет осуществлять ежедневную механизированную очистку покрытий, выкашивать вдоль обочин растительность, собирать мусор вдоль тротуаров и др. Кроме того, он должен будет мыть остановки общественного транспорта и другие объекты и сооружения, расположенные на участках дорожной сети.

В перечень мест, где будет осуществляться контракт, войдут 11 мостов и более трех сотен дорожных участков. В том числе улицы Мусы Джалиля, Максима Горького, Чапаева, Первомайская, Болгар, Автомобилистов.



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Максим Кокунин