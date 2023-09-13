Татарстан занимает 12-е место в ПФО по уровню автомобилизации
Татарстан по уровню автомобилизации по состоянию на конец 2022 года занял 12-е место среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Республика опередила Чувашию и Марий Эл.
Лидером по автомобилизации в ПФО стала Оренбургская область. На конец прошлого года на тысячу жителей там приходилось 427,7 легкового автомобиля. В топ-3 также вошли Нижегородская область и Башкортостан.
«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по количеству автомобилей на тысячу жителей на конец 2022 года:
- Оренбургская область — 427,7;
- Нижегородская область — 427,6;
- Башкортостан — 392,1;
- Пермский край — 357,4;
- Мордовия — 337,6;
- Пензенская область — 336,9;
- Саратовская область 331,4;
- Ульяновская область — 324;
- Самарская область — 319,4;
- Кировская область — 310,4;
- Удмуртия — 306,8;
- Татарстан — 282,3;
- Марий Эл — 255,8;
- Чувашия — 246,6.
В целом в Приволжском федеральном округе на конец 2022 года на тысячу жителей приходилось 343,4 легкового автомобиля.
Напомним, с 2000 года уровень автомобилизации в Татарстане вырос в 2,6 раза. Самый высокий показатель за последние два десятилетия в республике зарегистрировали в 2018 году — на тысячу жителей приходилось 314,5 машины.
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