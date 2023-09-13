Татарстан занимает 12-е место в ПФО по уровню автомобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по уровню автомобилизации по состоянию на конец 2022 года занял 12-е место среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Республика опередила Чувашию и Марий Эл.

Лидером по автомобилизации в ПФО стала Оренбургская область. На конец прошлого года на тысячу жителей там приходилось 427,7 легкового автомобиля. В топ-3 также вошли Нижегородская область и Башкортостан.

«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по количеству автомобилей на тысячу жителей на конец 2022 года:

Оренбургская область — 427,7; Нижегородская область — 427,6; Башкортостан — 392,1; Пермский край — 357,4; Мордовия — 337,6; Пензенская область — 336,9; Саратовская область 331,4; Ульяновская область — 324; Самарская область — 319,4; Кировская область — 310,4; Удмуртия — 306,8; Татарстан — 282,3; Марий Эл — 255,8; Чувашия — 246,6.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе на конец 2022 года на тысячу жителей приходилось 343,4 легкового автомобиля.

Напомним, с 2000 года уровень автомобилизации в Татарстане вырос в 2,6 раза. Самый высокий показатель за последние два десятилетия в республике зарегистрировали в 2018 году — на тысячу жителей приходилось 314,5 машины.



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Татьяна Демина