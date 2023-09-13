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Татарстан занимает 12-е место в ПФО по уровню автомобилизации

20:10, 13.09.2023
Татарстан занимает 12-е место в ПФО по уровню автомобилизации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по уровню автомобилизации по состоянию на конец 2022 года занял 12-е место среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Республика опередила Чувашию и Марий Эл.

Лидером по автомобилизации в ПФО стала Оренбургская область. На конец прошлого года на тысячу жителей там приходилось 427,7 легкового автомобиля. В топ-3 также вошли Нижегородская область и Башкортостан.

«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по количеству автомобилей на тысячу жителей на конец 2022 года:

  1. Оренбургская область — 427,7;
  2. Нижегородская область — 427,6;
  3. Башкортостан — 392,1;
  4. Пермский край — 357,4;
  5. Мордовия — 337,6;
  6. Пензенская область — 336,9;
  7. Саратовская область 331,4;
  8. Ульяновская область — 324;
  9. Самарская область — 319,4;
  10. Кировская область — 310,4;
  11. Удмуртия — 306,8;
  12. Татарстан — 282,3;
  13. Марий Эл — 255,8;
  14. Чувашия — 246,6.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе на конец 2022 года на тысячу жителей приходилось 343,4 легкового автомобиля.

Напомним, с 2000 года уровень автомобилизации в Татарстане вырос в 2,6 раза. Самый высокий показатель за последние два десятилетия в республике зарегистрировали в 2018 году — на тысячу жителей приходилось 314,5 машины.

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Татьяна Демина
Авто БашкортостанТатарстан

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