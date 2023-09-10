РБК: ЕС запретил ввоз российских авто, смартфонов и средств личной гигиены

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Еврокомиссии заявили, что в страны ЕС въезд на зарегистрированных в России автомобилях и провоз некоторых личных вещей запрещен. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ведомство. Таким образом, все эти вещи подпадают под категорию «запрещенный импорт».

— Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России, — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.

Напомним, таможенный код 8703 включает в себя легковые авто и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее чем десяти человек. В ЕК уточнили, наиболее вероятно к «вывозимым» из России относятся машины с российскими номерными знаками и зарегистрированные в РФ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не имеет значение и срок, на который ввозится автомобиль, подчеркивает Еврокомиссия.

Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

Представитель ЕК обратил внимание, что ввоз в страны ЕС любых товаров по перечню из приложения XXI запрещается, если они имеют российское происхождение или вывозятся из России.

Помимо этих позиций в приложении XXI указываются также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

В июле Евросоюз продлил на 6 месяцев действие санкций против России. Впервые антироссийские санкции были введены в 2014 году, после чего они регулярно продлевались каждые полгода. С февраля 2022 года ЕС расширил рестрикции. Это произошло после начала спецоперации. В июне этого года сообщалось, что европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.



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Илина Хакимова