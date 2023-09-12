Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России установил требования к страхованию банковских карт. Согласно указу регулятора, полисы добровольного страхования должны защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и от других рисков, таких как мошенническое списание денег, следует из сообщения ЦБ.



— По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме, — указывает регулятор.

Страховщик вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, и компенсацию ограничат этим значением. По данным ЦБ, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,3 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко