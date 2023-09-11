В мэрии Казани назвали причины бесконечных сбоев в работе трамваев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мэрии Казани рассказали о причинах, по которым в работе электрического транспорта города происходят сбои.



— К сожалению, сбой в работе электрического транспорта может произойти по причинам скопления автотранспорта на трамвайных путях, отключения электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, технической неисправности вагона, — указали в Комитете по транспорту города в ответ на жалобы казанцев.

Жители столицы Татарстана обратили внимание: трамваи ломаются каждую неделю. Пассажиры вынужден пересаживаться и ждать другой транспорт, из-за чего опаздывают на работу.

— Просто невозможно ездить на трамваях, постоянно ломаются, постоянно. С таким подходом проезд должен быть бесплатным! — возмутились казанцы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В случае невозможности продолжения поездки по вине предприятия, пассажир вправе обратиться в предприятие для возврата денежных средств. Порядок возврата денежных средств указан на сайте [транспорта Казани], — добавили в исполкоме.

В конце августа в Казани на пересечении улиц Тульской и Авангардной произошло повреждение контактной сети. По этой причине в Приволжском районе города встали трамваи и троллейбусы.



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Маргарита Головатенко