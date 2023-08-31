Из-за повреждения контактной сети в Приволжском районе Казани встали трамваи и троллейбусы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на пересечении улиц Тульской и Авангардной произошло повреждение контактной сети. По этой причине в Приволжском районе города встали трамваи и троллейбусы, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а, 7; троллейбусных маршрутов №6, 9. На месте работают аварийные службы, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Пассажиров попросили планировать свой маршрут заранее.

realnoevremya.ru (архив)

Две недели назад на улице Глушко в Казани загорелся троллейбус, который следовал по маршруту №3. Инцидент произошел из-за изношенности контактной сети — рабочий провод оборвался и упал на крышу электротранспорта. Возгорание ликвидировали до приезда пожарных.

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Айрат Назипов