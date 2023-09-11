Сотрудники АО «Эссен Продакшн АГ» удостоены наград к 25-летию компании

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ» для realnoevremya.ru

К 25-летию компании сотрудники АО «Эссен Продакшн АГ» удостоены государственных и внутренних наград.

Леонид Анатольевич Барышев, генеральный директор компании, депутат Государственного Совета РТ, член комитета по бюджету, налогам и финансам, награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Под его руководством «Эссен Продакшн АГ» за 25 лет сформировалась в группу предприятий по производству продуктов питания. АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России — включено в перечень крупных, экономически и социально значимых системообразующих предприятий Республики Татарстан. Сейчас под управлением Л.А. Барышева ведущим направлением технической политики компании является постоянное совершенствование и повышение качества выпускаемой продукции, разработка и освоение производства новых видов продукции с учетом требований рынка на основе внедрения новых прогрессивных технологий.

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой промышленности РТ» присвоено Роману Геннадьевичу Есаулову, заместителю генерального директора по производству, который начал свою деятельность в АО «Эссен Продакшн АГ» в 2003 году. Под руководством Романа Геннадьевича компания выпускает более 272 тыс. тонн готовой продукции: 145 тыс. тонн майонеза, 54 тыс. тонн томатной продукции, 13 тыс. тонн приправ и соусов, 15 тыс. тонн повидла, джемов, 44 тыс. тонн кондитерской продукции ежегодно. В его управлении находятся более 1 600 человек, свыше половины сотрудников имеют стаж работы более 15 лет.

Звание «Почетный елабужанин» постановлением главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева присвоено Ильшату Габдулхаевичу Шаймуратову, заместителю генерального директора, — за многолетний плодотворный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и Елабужского муниципального района, за активную общественную и благотворительную деятельность.

Медалью «100 лет образования ТАССР» награжден Альберт Даилович Мазитов, финансовый директор. Под его руководством был разработан и успешно реализован инвестиционный проект создания производства по выпуску кондитерских изделий в г. Набережные Челны компании «Эссен Продакшн АГ».

Эту же награду получила и Аделя Ильдусовна Абдуллина, директор по коммуникациям. Она работает на предприятии с 2004 года. Аделя Абдуллина курирует разработку и реализацию рекламно-информационной стратегии компании, организацию и проведение дистрибьюторских конференций. Кроме того, она является депутатом Елабужского городского Совета II и IV созывов. А.И. Абдуллина — победитель Республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина — лидер» (2021 г.), попечитель благотворительного фонда «Махеев» и КЦСОН «ДОВЕРИЕ».

Помимо этого, распоряжением главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева за многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие пищевой промышленности и продовольствия Республики Татарстан и в связи с 25 –летним юбилеем акционерного общества «Эссен Продакшн АГ» награждены 10 сотрудников. 84 работника предприятия награждены генеральным директором Леонидом Барышевым — за добросовестный труд и многолетний вклад в развитие компании и в связи с юбилейной датой.

Еще 14 сотрудникам «Эссен Продакшн АГ» объявлена благодарность Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан — за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие пищевой промышленности региона.

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