Зарплата монтажника лифтов в Казани может достигать 180 тысяч рублей

Минимальный заработок монтажника в Казани — 30 тысяч, максимальный — 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Для того, чтобы зарабатывать от 35 до 40 тысяч рублей, сотруднику нужно иметь действующие удостоверение монтажника электрических подъемников, удостоверение третьей группы по электробезопасности, допуск для работ на высоте (от второй группы безопасности), уметь пользоваться специальной оснасткой и инструментами, читать чертежи и электрические схемы и иметь опыт работы от одного года.

realnoevremya.ru (архив)

Желающие получать от 40 до 55 тысяч рублей должны иметь те же удостоверения, навыки и опыт, а также допуск для работ на высоте (от второй группы безопасности).

На зарплату от 55 до 105 тысяч рублей могут рассчитывать работники с опытом монтажа подъемных платформ для маломобильных групп населения и стажем от двух лет. Некоторые компании могут потребовать также опыт монтажа грузовых промышленных подъемников.

Ежемесячный доход от 105 до 180 тысяч рублей предлагают работникам с опытом монтажа эскалаторов. От них требуются опыт руководства бригадой монтажников лифтов и стаж не менее трех лет.

Напомним, на сегодняшний день больше всего российская строительная сфера нуждается в монтажниках и штукатурщиках — количество вакансий выросло в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Предложений о работе для сварщиков и отделочников стало больше в 2,8 раза, для бригадиров — в 2,7 раза. В целом в строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч рабочих.

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Галия Гарифуллина