В Бугульме расследуют случай с наездом автомобиля на пятилетнюю девочку
В Бугульме во дворе одного из домов автомобиль сбил пятилетнюю девочку. Сейчас выясняются подробности произошедшего.
— По факту случившегося возбуждено административное расследование о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ), — сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ход административного расследования контролируется городской прокуратурой, уточнил он.
В воскресенье, 10 сентября, около 17.00, на выезде из города Лениногорска в сторону Альметьевска произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Yeti 1939 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA Rio, водителя которого доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его супруга и двухлетняя дочь погибли.
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