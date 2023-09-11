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В Бугульме расследуют случай с наездом автомобиля на пятилетнюю девочку

15:03, 11.09.2023 2
В Бугульме расследуют случай с наездом автомобиля на пятилетнюю девочку
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульме во дворе одного из домов автомобиль сбил пятилетнюю девочку. Сейчас выясняются подробности произошедшего.

— По факту случившегося возбуждено административное расследование о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ), — сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ход административного расследования контролируется городской прокуратурой, уточнил он.

realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, 10 сентября, около 17.00, на выезде из города Лениногорска в сторону Альметьевска произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Yeti 1939 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA Rio, водителя которого доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его супруга и двухлетняя дочь погибли.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    слава Богу девочка жива
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  • Анонимно 11 сен
    На видео видно, что у водителя не было возможности остановиться, даже если бы он полз. А за девочкой родители не уследили. Что там проверять?
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