В Нижегородской области области выявили очаг заболевания корью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Арзамасском районе Нижегородской области выявили очаг группового заболевания корью. По данным местного Роспотребнадзора, в регионе заболели 93 человека.

— Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в д. Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших. Данный населенный пункт является местом компактного проживания цыганского населения, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Сейчас определен круг контактных лиц, проводится иммунизация. По состоянию на 11 сентября, против кори привито почти 400 человек. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, подчеркнули в ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно данным из открытых источников, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. У заболевшего может быть очень высокая температура. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до 5 лет.

На конец лета в Татарстане зарегистрировали 92 случая кори с начала года. В 43 случаях заразились дети.



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Айрат Назипов