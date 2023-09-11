Более 20% казанских компаний предоставляют пенсионные пакеты

Предоставляют пенсионные пакеты 22% казанских работодателей. Чаще всего бывших сотрудников ждут подарки к праздникам, приглашения на корпоративные мероприятия и выплаты, сообщают аналитики SuperJob.

От 15% предприятий и организаций пенсионеры получают подарки к праздникам, от 11% — приглашения на мероприятия для сотрудников, еще 10% компаний оказывают финансовую помощь.

realnoevremya.ru (архив)

Единовременную выплату уходящим на пенсию сотрудникам предоставляют 8% работодателей, оплату полисов ДМС — 7%. По 6% компаний предлагают бывшим сотрудникам ежемесячные фиксированные выплаты и путевки в санатории.

Также предприятия и организации оплачивают страхование жизни и здоровья (4% компаний), предоставляют корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ (4%), компенсируют счета в больницах и аптеках (2%).

Напомним, согласно недавнему исследованию, 16% опрошенных казанцев, или каждый шестой, намерены в старости жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей.



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Галия Гарифуллина