В России утвердили Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин. Она рассчитана до 2030 года. Об этом сказано на сайте правительства.

— Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023—2030 годы, — говорится в сообщении.

Одна из заявленных целей стратегии — преодолеть разрыв в заработной плате мужчин и женщин. Сейчас он находится на уровне в 28%.

Фото: government.ru

Решить эту проблему и другие смежные с ней, разработчики стратегии собираются путем создания у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям. Также планируется вовлекать представительниц прекрасного пола в сферу цифровой экономики, развить дистанционные формы занятости, расширить участие женщин в сфере предпринимательства.

— Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время, — сказано в публикации.

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Антон Гаврилов