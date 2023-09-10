Sollers запустит производство новых пикапов ST6 во Владивостоке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания Sollers планирует наладить производство новых пикапов ST6 во Владивостоке, сообщил ТАСС представитель компании.



— На данный момент планируется два типа автомобилей: с дизельным и бензиновым двигателем. Торжественный запуск производства запланирован на понедельник, 11 сентября, — приводит ТАСС его слова.

Все производимые пикапы оснащены полноприводной трансмиссией и механической коробкой передач, отметил представитель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Ульяновске в сентябре запустили производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo на новом заводе. На церемонии открытия присутствовали глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор области Алексей Русских.

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Маргарита Головатенко