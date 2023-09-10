Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Татарстанцев предупредили о сильном ветре сегодня днем, а также в понедельник, 11 сентября, обращает внимание Гидрометцентр республики.

Так, сегодня днем в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани днем 15—17 м/с), завтра порывы ветра в республике и ее столице могут доходить до 15 м/с.

realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 11 и 12 сентября, сохранится циклонический характер погоды. Также местами прогнозируются небольшие дожди и северный ветер. В этот период температурный фон составит ночью +6... +11 °C и +14... +19 °C днем.



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Илина Хакимова