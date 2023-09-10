Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи

Число погибших при землетрясении в Марокко землетрясения достигло 2 012 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Пострадали 2 059 человек, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии.

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 8 км.



Как сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Посольство страны в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.



Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»