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Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи

01:29, 10.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко землетрясения достигло 2 012 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Пострадали 2 059 человек, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии.

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 8 км.

Как сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Посольство страны в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

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