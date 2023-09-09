Челнинский «КАМАЗ» ушел от поражения в матче с «Соколом»
Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл вничью с «Соколом» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Игра, проходившая в Саратове, завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Владислав Морозов. Татарстанцам удалось сравнять счет лишь спустя час игры. На 68-й минуте отличился Дамир Таликин.
После девяти матчей «КАМАЗ» занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе у «автозаводцев» 13 очков.
Для челнинского клуба это уже третья ничья подряд. До этого татарстанская команда разошлась миром с «Черноморцем» и тульским «Арсеналом». В обоих матчах зрители не увидели голов.
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