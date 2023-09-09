Врачи ДРКБ спасли младенца с врожденным пороком развития

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана спасли младенца с врожденным пороком развития — атрезией 12 перстной кишки. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, маленький пациент попросту не мог питаться.

— Порок развития кишечника был заподозрен у плода внутриутробно. Состояние ребёнка после рождения было тяжёлым за счёт высокой кишечной непроходимости. Кормится ребёнок не мог, так как из желудка отходило застойное отделяемое. Диагностирована врождённая полная высокая кишечная непроходимость, — объяснили в ДРКБ.

Малышу провели операцию. После нее состояние ребенка постепенно стабилизировалось, поэтапно наращивался объем энтерального кормления. В конечном счете младенец был выписан из больницы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе врачи ДРКБ спасли ребенка, который поперхнулся орехами. Хирург провел процедуру бронхоскопии и вынул из бронхов инородные тела.

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Айрат Назипов