В России предложили создать регистр пациентов с распространенными заболеваниями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минздрав России разработал проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний для оперативного оказания им медицинской помощи. Документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, инструмент представляет информационный ресурс, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями. При этом в Минздраве не уточнили, какие именно категории заболеваний будут отражаться в регистре.

Сведения в регистр будут вносить в том числе Минздрав, ФНС, ФСИН, МВД, Минцифры, Фонд пенсионного и социального страхования, медучреждения и другие. В базу войдут персональные данные человека, сведения о его заболеваниях, оказанной медицинской помощи и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле российский Минздрав подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности. В ведомстве предложили внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

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Айрат Назипов