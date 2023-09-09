Эксперты рассказали, как обеспечить регулярное плодоношение яблонь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Часто яблони один год обильно плодоносят, а на следующий урожая можно не ждать. О том, как с этим бороться, сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на специалистов.

Для того чтобы увеличить урожай яблок, нужно подкреплять растения удобрениями и следить за поливом. Кроме того, эксперты рекомендуют проводить обрезку деревьев и прореживать завязи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также садоводам важно заботиться о здоровье яблонь: защищать от вредителей, проводить дымление или дождевание при возвратных заморозках.

Подобные меры благотворно повлияют на урожайность, подчеркивают эксперты:

— Вообще, некоторые старые народные сорта склонны к периодическому плодоношению. Но даже эту генетическую особенность можно подкорректировать грамотным уходом. При нерегулярном плодоношении деревья, как правило, испытывают дефицит питательных веществ в год обильного урожая и нехватку влаги в фазе закладки цветковых почек (в середине лета). Все силы уходят на формирование находящихся на ветках яблок.

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Галия Гарифуллина