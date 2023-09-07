В Татарстане на руководство марийской фирмы возбудили дело по подозрению в неуплате налогов на 152 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В отношении 50-летней и 46-летней руководительниц марийской фирмы по производству сантехники «Маркагрупп» возбуждено уголовное дело. Татарстанские следователи подозревают их в неуплате налогов.

— По версии следствия, в 2015—2019 годах подозреваемые совместно с неустановленными лицами путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами уклонились от уплаты НДС и налога прибыль организаций на сумму более 152 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий

Во время обысков на предприятии была изъята документация, а также 15 млн рублей. Кроме того, силовые органы выявили ряд нарушений в области законодательства о труде, а также пожарной безопасности.

realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад по той же статье следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов») на руководство ООО «Казаньавтотранс». В этом случае ущерб государству превысил 173 млн рублей, рассказали следователи.



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Айрат Назипов