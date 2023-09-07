В Казани участок сельхозпредприятия обменяют в связи со строительством Вознесенского тракта
Кабмин Татарстана постановил обменять участок «Сельскохозяйственного предприятия «Кощаковский», который изымают в связи со строительством Вознесенского тракта, документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Речь идет об участке в Казани площадью 166 128 кв. метров, образуемого из участка с кадастровым номером 16:33:080513:34 площадью 3 120 470 кв. метров.
Собственнику направят договор мены участков в 30-дневный срок после оценки рыночной стоимости, после чего будет заключен договор.
В Советском районе Казани под строительство участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 изымут еще три земельных участка общей площадью 81 тысяча квадратных метров. Все участки находятся в собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».
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