На ул. Сибгата Хакима в Казани построят многофункциональный комплекс с концертным залом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на ул. Сибгата Хакима планируют построить многофункциональный комплекс с концертным залом. Об этом сообщили на XXIV сессии Казгордумы IV созыва.



— В комиссию по землепользованию и застройке поступило требование Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны размещения объекта регионального значения «Многофункциональный комплекс с концертным залом по ул. Сибгата Хакима», — рассказал начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома столицы РТ Андрей Лобов.



скриншот realnoevremya.ru трансляции сессии Казгордумы

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани также планируют построить культурно-досуговый центр. Для этого выделили земельный участок площадью 6 240 квадратных метров у парка Победы.



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Татьяна Демина