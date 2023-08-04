Около 10% жителей Поволжья испытывают сильнейшую тревогу, связанную с работой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Одна десятая жителей Приволжского федерального округа испытывает сильнейшую тревогу, связанную в том числе с работой: причем мнения о причинах стресса на рабочем месте у сотрудников и их работодателей не сходятся, об этом узнали эксперты Alter и hh.ru. Опрос проводился дважды: в 2021 и 2023 годах.

Так, 10% респондентов Поволжья заявили, что находятся в сильнейшем стрессе, причем 38% опрошенных считают, что уровень тревоги значительно увеличился по сравнению с 2021 годом.

Аналогичное исследование проводилось и среди работодателей России: примечательно, что компании тоже замечают повышение уровня стресса персонала. По шкале от 1 до 5 более половины работодателей оценили эмоциональное состояние сотрудников «на тройку» (в 2021 году таких было 46%).

Главной причиной стресса у сотрудников работодатели считают:

Большой объем работы — 50% (как в 2023 году, так и в 2021-м);

Неуверенность в завтрашнем дне — 43% (в 2021-м эта тема была на пятой строчке);

Личные проблемы — 42%.

Новости и социально-политический контекст занимают четвертое место, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соискатели Поволжья среди причин стресса на работе чаще всего называют:

Неуверенность в завтрашнем дне — 46% (год назад эта причина была третьей по популярности);

Новости, социально-политический контекст — 36%;

Атмосферу в коллективе — 28%.

Интересно, что в 2021 году «руководство» и «атмосфера в коллективе» были самыми популярными вариантами.

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова