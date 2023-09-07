В Татарстане увеличили траты на молочные продукты для детей по рецептам врачей на 2024–2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане увеличили суммы, выделяемые на молочные продукты и смеси для детей до 3 лет по рецептам врачей на 2024—2026 годы, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



К получателям специальных молочных продуктов в Татарстане относятся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Нормативные ежедневные затраты на детей до 6 месяцев на 2024 год определены суммой в 28,23 рубля, на детей от 6 до 12 месяцев — 59,02 рубля, от 1 до 3 лет — 41,02 рубля. В 2025 году показатели соответственно увеличатся до 29,36 рубля, 61,38 рубля и 42,66 рубля, в 2026-м они составят 30,53 рубля, 63,83 рубля и 44,37 рубля.

Затраты на детей с ВИЧ-инфекцией и от ВИЧ-инфицированных матерей составят: в 2024 году — 112,92 рубля на детей до 6 месяцев, в 2025 году — 117,44 рубля, а в 2026 году — 122,12 рубля. Траты на детей старше полугода не предусмотрены.

В текущем году на молочные продукты траты определены в объеме: на детей до 6 месяцев — 27,14 рубля, от 6 до 12 месяцев — 56,74 рубля, от 1 до 3 лет — 39,44 рубля.

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Маргарита Головатенко