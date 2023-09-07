В Турции планируют продлить туристический сезон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продления туристического сезона ожидают в Турции, государство остается одним из самых популярных направлений у путешественников из Германии и России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации отельеров страны Мехмета Ишлера.

По его словам, с начала августа туристический сектор начал расти и догонять ожидаемые показатели. Более того, Ишлер выразил уверенность, что в текущем году будет достигнута цель в 60 млн туристов.

— Наша страна пережила очень болезненные события. После этого потоки бронирований шли медленно. После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен, — сказал он.

Напомним, вчера сообщалось, что в топ наиболее популярных среди жителей России стран вошли Белоруссия и Турция. Востребованы также Таиланд, Италия, Абхазия и Армения.

Более трети бронирований россиян пришлось на Белоруссию (18%) и Турцию (17%). Также в рейтинг популярных направлений вошли Таиланд (7%), Италия, Абхазия и Армения (по 6%), Узбекистан (5% броней), Грузия (4%), Франция и Япония (по 3%).

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Максим Кокунин