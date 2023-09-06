Эксперты сообщили, в какие страны россияне поедут осенью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиболее популярны среди жителей России Белоруссия и Турция. Востребованы также Таиланд, Италия, Абхазия и Армения, сообщает «Газета.ru».

Более трети бронирований россиян пришлось на Белоруссию (18%) и Турцию (17%). Также в рейтинг популярных направлений вошли Таиланд (7%), Италия, Абхазия и Армения (по 6%), Узбекистан (5% броней), Грузия (4%), Франция и Япония (по 3%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Растет интерес к восточным странам: Япония заняла 10-е, Китай — 15-е место по числу бронирований. Более востребованными стали также Азербайджан (спрос стал вдвое выше), Индонезия (+73%) и Южная Корея (+60%).

Почти половина россиян — 48,7% — всегда покупают сувениры в поездках. Почти никогда не привозят сувениры из поездки лишь 8,6% респондентов. 70,4% объясняют это тем, что не хотят захламлять полки ненужным, а 63% предпочитают тратить деньги на более полезные вещи.

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Галия Гарифуллина