Участникам спецоперации и их детям могут разрешить бесплатно обучаться на подготовительных курсах

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Минобрнауки России предложило бесплатно принимать на подготовительные курсы в вузы участников спецоперации, их детей, а также детей врачей, которые погибли при исполнении обязанностей во время пандемии COVID-19. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение позволит бесплатно обучаться на подготовительных курсах гражданам, имеющим звание Героя России и тем, у кого есть три ордена Мужества.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе сообщалось, что российские студенты — участники спецоперации смогут перейти на бесплатную форму обучения. Решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный непосредственно в самом колледже или вузе. Основанием же для перевода будет служить заявление учащегося.

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Айрат Назипов