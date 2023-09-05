В сельском хозяйстве Татарстана продолжают использовать импортную технику

Импортная техника продолжает использоваться в сельском хозяйстве Татарстана благодаря параллельному импорту. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

— Несмотря на введенные западные санкции, сельхозформирования республики продолжают эффективно использовать данную импортную технику. Гильдерами отработаны механизмы параллельного импорта, в настоящее время вся импортная техника своевременно ремонтируется и используется, — сказал он.

По его словам, в настоящее время импортными в агропромышленном комплексе региона являются 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и 100% доильного оборудования.

При этом, как отметил Зяббаров, Татарстан продолжает держаться курса импортозамещения. Цены на такие детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинальные, добавил министр.

Напомним, в июле глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев заявил о заинтересованности в развитии кооперации с производителями сельхозтехники из турецкой провинции Конья. В свою очередь мэр Коньи поддержал это предложение и сообщил, что в городе работает много машиностроительных компаний в сфере АПК.

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Максим Кокунин