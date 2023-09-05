Закупочные цены на зерно в Татарстане снизились из-за прошлогодних запасов

Закупочные цены на зерно в Татарстане снизились из-за запасов, образовавшихся после рекордного урожая 2022 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день хранится 600 тысяч тонн зерна урожая прошлого года.

— Основной проблемой для производителей сельскохозяйственных товаров в текущем году стали высокие переходящие запасы, сформировавшиеся вследствие рекордного урожая прошлого года, — сказал министр.

С целью поддержки производителей правительство России выделяло субсидию на возмещение затрат производителей зерновых культур. Так, в 2022 году было просубсидировано 990 тысяч тонн реализованного зерна на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Также дополнительной поддержкой оказалась закупка зерна в интервенционный фонд — 226 тысяч тонн по ценам, превышающим средние. В 2023 году господдержка выделялась в размере 718 млн рублей. Она просубсидировала 446 тысяч тонн реализованного зерна.

Как рассказал Зяббаров, рожь в этом году продается на 22% дешевле, ячмень — на 17%, а пшеница — на 39% (по данным на 29 августа, — прим. ред.).

Урожайность зерновых культур в Татарстане упала примерно на 30%. Причиной тому стали плохие погодные условия. При этом лидером по урожайности зерновых культур в этом году на территории Татарстана стал Тетюшский район, где было собрано 39,2 ц/га. Следом за ним идут Дрожжановский — 37,8 ц/га, Кукморский — 35,7 ц/га, Камско-Устьинский — 35,3 ц/га, Кайбицкий районы — 34,4 ц/га.



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Максим Кокунин