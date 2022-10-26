Сеть «ТАИФ-НК АЗС» продолжает масштабную программу ребрендинга

00:00, 26.10.2022 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 29
АЗС №130, Казань, проспект Победы, 155АЗС №130, Казань, проспект Победы, 155АЗС №136, Казань, Сибирский трактАЗС №136, Казань, Сибирский трактАЗС №138, Казань, ул. Воровского, 83АЗС №138, Казань, ул. Воровского, 83АЗС №159, Казань, проспект Победы,69АЗС №159, Казань, проспект Победы,69АЗС №162, Казань, ул. ЛесозаводскаяАЗС №162, Казань, ул. ЛесозаводскаяАЗС №162, Казань, ул. ЛесозаводскаяАЗС №163, Казань, ул. МагистральнаяАЗС №163, Казань, ул. МагистральнаяАЗС №169, Казань, ул. КраснококшайскаяАЗС №204, Набережные Челны, проспект Казанский, 2АЗС №204, Набережные Челны, проспект Казанский, 2АЗС №217, Набережные Челны, п. ОрловкаАЗС №221, Набережные Челны, п. ЗЯБАЗС №221, Набережные Челны, п. ЗЯБАЗС №225, Набережные Челны, ул. Техническая, 11АЗС №225, Набережные Челны, ул. Техническая, 11АЗС №228, Нижнекамский район, п. СухаревоАЗС №233, Набережные Челны, проспект ЧулманАЗС №233, Набережные Челны, проспект ЧулманАЗС №240, Нижнекамск, ПромзонаАЗС №240, Нижнекамск, ПромзонаАЗС № 246, Нижнекамск, ул. СююмбикеАЗС №255, Набережные Челны, пересечение проспекта Набережночелнинский и ул.НаримановаАЗС №255, Набережные Челны, пересечение проспекта Набережночелнинский и ул.Нариманова
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  • АЗС №130, Казань, проспект Победы, 155
    Владимир Васильев
  • АЗС №130, Казань, проспект Победы, 155
    Владимир Васильев
  • АЗС №136, Казань, Сибирский тракт
    Владимир Васильев
  • АЗС №136, Казань, Сибирский тракт
    Владимир Васильев
  • АЗС №138, Казань, ул. Воровского, 83
    Максим Платонов
  • АЗС №138, Казань, ул. Воровского, 83
    Максим Платонов
  • АЗС №159, Казань, проспект Победы,69
    Владимир Васильев
  • АЗС №159, Казань, проспект Победы,69
    Владимир Васильев
  • АЗС №162, Казань, ул. Лесозаводская
    Максим Платонов
  • АЗС №162, Казань, ул. Лесозаводская
    Максим Платонов
  • АЗС №162, Казань, ул. Лесозаводская
    Максим Платонов
  • АЗС №163, Казань, ул. Магистральная
    Владимир Васильев
  • АЗС №163, Казань, ул. Магистральная
    Владимир Васильев
  • АЗС №169, Казань, ул. Краснококшайская
    Максим Платонов
  • АЗС №204, Набережные Челны, проспект Казанский, 2
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №204, Набережные Челны, проспект Казанский, 2
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №217, Набережные Челны, п. Орловка
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №221, Набережные Челны, п. ЗЯБ
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №221, Набережные Челны, п. ЗЯБ
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №225, Набережные Челны, ул. Техническая, 11
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №225, Набережные Челны, ул. Техническая, 11
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №228, Нижнекамский район, п. Сухарево
    Александр Ильин
  • АЗС №233, Набережные Челны, проспект Чулман
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №233, Набережные Челны, проспект Чулман
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №240, Нижнекамск, Промзона
    Александр Ильин
  • АЗС №240, Нижнекамск, Промзона
    Александр Ильин
  • АЗС № 246, Нижнекамск, ул. Сююмбике
    Александр Ильин
  • АЗС №255, Набережные Челны, пересечение проспекта Набережночелнинский и ул.Нариманова
    Анна Сейтумерова
  • АЗС №255, Набережные Челны, пересечение проспекта Набережночелнинский и ул.Нариманова
    Анна Сейтумерова

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», работающая в настоящее время под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», продолжает масштабную кампанию по ребрендингу. Начавшийся в 2019 году процесс охватил 57 АЗС. Окончательный переход всех автозаправочных станций, которые будут работать под единым обновленным брендом «ТАИФ-НК», компания планирует завершить до конца 2024 года. Оператор крупнейшей в Татарстане сети ставит перед собой амбициозную цель — предоставлять услуги одинаково высокого уровня на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». О том, какими предстали обновленные заправки перед жителями и гостями республики, — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

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