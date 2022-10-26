Сеть «ТАИФ-НК АЗС» продолжает масштабную программу ребрендинга

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», работающая в настоящее время под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», продолжает масштабную кампанию по ребрендингу. Начавшийся в 2019 году процесс охватил 57 АЗС. Окончательный переход всех автозаправочных станций, которые будут работать под единым обновленным брендом «ТАИФ-НК», компания планирует завершить до конца 2024 года. Оператор крупнейшей в Татарстане сети ставит перед собой амбициозную цель — предоставлять услуги одинаково высокого уровня на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». О том, какими предстали обновленные заправки перед жителями и гостями республики, — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».
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