Этим летом в детских оздоровительных лагерях смогли отдохнуть 44 тысячи юных казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По итогам летней оздоровительной кампании 2023 года 44 тысячи юных казанцев смогли отдохнуть в детских лагерях. Об это на «деловом понедельнике» рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

По ее словам, всего было задействовано 146 пришкольных, 27 загородных и 2 палаточных лагеря. Также дети отдыхали в лагерях Минобрнауки, Минмолодежи, крупных предприятий и на Черноморском побережье. Общий объем финансирования оздоровительной кампании составил 485,54 млн рублей.

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Максим Кокунин