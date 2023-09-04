Казань возглавила рейтинг городов с самым мобильным общественным транспортом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань возглавила рейтинг городов России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) с самым мобильным общественным транспортом, следует из исследования «Индекса качества жизни» ВЭБ.РФ, которое есть в распоряжении «Известий». Аналитики оценивали работу транспорта в 200 российских городах.



В топ-10 городов с высоким показателем мобильности, кроме Казани, вошли Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск.

В рейтинг городов с самым комфортным общественным транспортом, которым довольны от 70% до 78% населения, Казань не вошла.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанские перевозчики заранее отказываются от специального казначейского кредита на обновление автобусного парка, о котором в июле сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По их словам, он им не по карману. Осуществлять перевозки пассажиров в Казани скоро будет некому, уверяют транспортники, — во всяком случае, на тех условиях, на которых работали раньше, возить пассажиров они не смогут. «Реальное время» — о патовой ситуации в сфере городских пассажирских перевозок, временных мерах, которые не решают проблему, и запоздалой и слишком дорогой помощи от российского правительства, которая оказалась не нужна перевозчикам.

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Маргарита Головатенко