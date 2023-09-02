Минобороны: российские войска отразили пять атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минобороны России сообщило об отражении пяти атак украинских штурмовых групп в районе Артемовска и трех атак у Марьинки. По данным военного ведомства, уничтожены свыше 250 бойцов ВСУ, боевая машина ЗРК «Стрела-10».

— Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе города Артемовска ДНР, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка ДНР. Уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, — сказано в сообщении.

Кроме того, как рассказали в министерстве, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

Ночью 30 августа российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Кроме того, в районе населенного пункта Пречистовка ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а в районе н.п. Ровное уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.



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Максим Кокунин