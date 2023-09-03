Правительство выделило на поддержку аэропортов на юге и в центре России еще более 2,6 млрд рублей
На поддержку аэропортов на юге и в центре России дополнительно направят еще более 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина.
Таким образом поддержат аэропорты, в которых временно приостановили полеты: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
В мае текущего года из резервного фонда правительства на эти цели было выделено почти 2,5 млрд рублей.
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