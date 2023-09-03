Дмитрий Медведев: 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в ВС России с 1 января

На контрактную службу в Вооруженные силы России с 1 января текущего года приняли порядка 280 тысяч человек, сообщил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.



— По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, — приводит его слова RT.

Медведев уточнил, что часть этих людей пребывали в запасе, а часть являются добровольцами.

По данным на 3 августа, число принятых на военную службу по контракту достигало 231 тысячи человек.



Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что в России в начале лета темпы отбора на службу в Вооруженных силах по контракту увеличились до 1,4 тысячи человек в день. За неделю документ подписали более 10 тысяч человек.



«Реальное время» писало, что в Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные силы России. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО, что называется, «по убеждению».



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Маргарита Головатенко